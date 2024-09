Oposición ve que la pelea interna de Evo y Arce por el poder es una amenaza para Bolivia

"Ansia de poder"



“El ansia de poder y la ineptitud de dos personas no puede arriesgar la estabilidad, la paz y la democracia , especialmente en momentos en que los incendios siguen devastando los bosques y la crisis económica destruye las esperanzas de las familias bolivianas”, afirmó Mesa.

"No más reelecciones"

“No más reelecciones, ni una sola, los gobernantes deberían estar enfocados en cumplir con sus responsabilidades y su gestión, no en afanes de reelección. Presidente, en lugar de dar mensajes a Morales, dedíquese a trabajar, que tiene mucho por hacer y si quiere hacer algo por la democracia, dé el ejemplo, no intente usted tampoco su propia reelección. Ni Arce ni Evo, es el modelo del MAS el que ha fracasado. Bolivia necesita un cambio de modelo urgente”, señaló.