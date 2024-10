Postergan hasta el 17 de octubre el inicio del juicio oral por el caso Golpe I

La expresidenta Jeanine Áñez reapareció este lunes ante los medios de comunicación desde una ventana del penal de Miraflores de La Paz y con señas aseguró que no será trasladada al comienzo del juicio oral por el caso Golpe I.



Luego, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, dijo que su madre ya estaba lista para su traslado, pero que finalmente no hubo ningún movimiento policial.

“Mi madre ya está lista, pero no han dicho nada y creemos que no habrá el traslado. Tenían que trasladarla a las 07:45, pero no hay ningún tipo de movimiento policial, ustedes saben que siempre hay un resguardo muy grande, pero no hay nada, así que no habrá traslado”, afirmó Ribera minutos antes de las 09:00.