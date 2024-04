Postergan lectura de sentencia del caso Zapata; cuatro acusados deben presentar sus alegatos

El juicio de Zapata

Este juicio se abrió de oficio por la Fiscalía en 2017, luego de que un juzgado del menor estableciera que el supuesto hijo de Evo Morales no existió y mandó a extinguir el certificado de nacimiento que había sido presentado como prueba.

La tesis de la defensa es simple: una juez estableció que el menor no existe, no pudo haber trata de personas y tampoco asociación delictuosa, y por esa razón la defensa de las 10 personas pidió la absolución de sus defendidos.

Sin embargo, en agosto de 2023 la fiscal Sarina Guardia presentó un memorial ante el fiscal departamental, William Alave, pidiendo que se retire la acusación porque no se podría probar los delitos en un juicio. Alave dijo que no recibió ese memorial y prometió buscarlo, pero no pasó nada.