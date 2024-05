¿Qué hizo Gabriela Zapata? 8 años de litigio, dos juicios y una condena

Zapata fue absuelta este martes 30 de abril, tras cumplirse un periodo de audiencias judiciales que se extendieron por casi seis meses. La mujer optó por no opinar “por el momento” sobre Evo Morales, pero aseguró que el proceso fue motivado para “esconder” la derrota” del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Morales buscó con esa consulta una modificación parcial de la Constitución para poder respostularse a la presidencia para un cuarto periodo consecutivo. El No ganó con el 51,3%, mientras que el Sí fue 48,7%.

—3 de febrero. El periodista Carlos Valverde revela que Evo tuvo un hijo con Gabriela Zapata. Afirma que ella fungía como ejecutiva comercial de la china CAMC, una compañía que se adjudicó de forma directa $us 596 millones en obras de infraestructura para el sector público .

“Lamento mucho tratar este tema, siento que es un tema de carácter personal, familiar, privado, pero con la característica que tengo, no tengo nada que mentir ante el pueblo boliviano” , señaló Evo en esa misma comparecencia pública en la que negó haber favorecido a CAMC por Zapata.

—9 de febrero. “Ustedes saben, en las fiestas se acerca la gente para sacarse fotos con el Presidente, yo vi a una mujer que no recordaba bien, cara conocida; se me acercó y era Gabriela (Zapata)”, comentó el propio Evo por una foto que se tomó con ella en Carnaval de 2015.

—26 de febrero. “El niño vive , yo lo he tenido en mis brazos. El niño tiene ocho o nueve y está acá (en La Paz)”, declaró Pilar Guzmán, la mujer que se presentó como la tía de Zapata

—29 de febrero. “Si está con vida, primero es una alegría para mí. Es como una bendición finalmente que esté con vida. Aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por qué razones me alejaron, qué intereses hay detrás de este alejamiento”, dijo Evo sobre la relación con Zapata.