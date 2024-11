Reunión política "reafirma" las elecciones judiciales para el 15 de diciembre y descarta la ley corta

El TSE, en una primera propuesta de acuerdo, había planteado que, a fin de blindar las elecciones judiciales, se viabilice inmediatamente una ley corta que disponga la prosecución del proceso electoral en su integridad y no fragmentado como estableció el TCP; no obstante, esta sugerencia fue observada y descartada en el encuentro porque no se garantizaba su aprobación en la Asamblea Legislativa.