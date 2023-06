Testigo clave del 'caso coimas' que implica a Santos Cruz pidió a dos ministerios acogerse a la figura de testigo protegido

El 7 de mayo se conoció del caso por primera vez, cuando la denunciante, Claudia C. describió las entregas que realizó al ex ministro de Medioambiente y Agua, Santos Cruz, y dijo que eran Bs 19 millones, aproximadamente, producto de las coimas que recolectó de las empresas constructoras que se adjudicaron al menos siete proyectos.

Dijo que, hasta el momento, hay cuatro personas investigadas: Juan Santos Cruz, Rosa V. B, Jhonny A. S. S. y su clienta C. C., porque la Procuraduría pidió que sea incluida.

“Hemos tomado contacto (con los fiscales) para poder decirles, nos vamos a poner a disposición de ustedes en las próximas horas, vamos a presentarnos a declarar, la señora C. C. no está desaparecida, y por supuesto que vamos a aportar elementos de convicción para poder llegar a la verdad histórica de los hechos. Parece que el fiscal departamental no está bien informado con respecto a este caso”, dijo, e informó que esa presentación será el lunes.