Vocal del TSE revela que Morales aceptó suspender las primarias

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez, reveló que Evo Morales aceptó la suspensión de las elecciones primarias con miras a los comicios generales de 2025.



“Salió una noticia (ese 10 de julio) que decía ‘Evo Morales abandonó la reunión’. No abandonó, él estuvo hasta el final; estuvo sentado a este lado (indica su lado derecho) a este lado (señala su lado izquierdo) estaba Carlos Mesa, Zvonko (Matkovic), etcétera. Él estuvo hasta el final, se redactó el documento en borrador y en limpio y estuvo de acuerdo”, afirmó Gutiérrez.



En el documento se consignó que “los asistentes, de manera unánime, piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las Elecciones Primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas”.



En ese encuentro participaron los representantes de los 11 partidos políticos, de las dos alianzas con representación en el Legislativo (Creemos y Comunidad Ciudadana), de los órganos Ejecutivo y Legislativo y de las organizaciones sociales, además de delegados del cuerpo diplomático y organismos internacionales.



Antes de que concluya el encuentro, Morales dejó la reunión y no firmó la declaración ni fue parte de la conferencia de prensa en la que el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, dio lectura al documento.



Según la vocal Gutiérrez, Morales no firmó el documento por un asunto más procedimental de los funcionarios del TSE.



“Es un poco más de los movimientos de los funcionarios que estaban haciendo firmar, si el funcionario iba ya con la nota redactada en limpio (por donde estaba Morales), firmaba seguramente; supongo, porque era acercarse, estaba ahí y firmaba, pero (el funcionario) fue por este lado, entonces hasta que vuelva aquí, el señor salió; ojo, repito, cuando ya terminó todo, no es que ha abandonado, él estuvo de acuerdo y por eso es que nosotros, por lo menos hasta ahora, esta vocal espera que cumpla su palabra de caballero, como todos los políticos”, expresó.



En cumplimiento a la Declaración por la Democracia, el TSE presentó el proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias a la Asamblea Legislativa el 11 de julio.



La norma fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del 1 de agosto y remitida al Senado para su revisión; sin embargo, hasta el momento no se convocó a sesión del pleno para iniciar el trámite legislativo.



En cambio, en la Comisión de Justicia Plural del Senado, presidida por el senador “evista” Miguel Rejas, se aprobó el 31 de julio un proyecto de ley para realizar primarias abiertas, pensado en la habilitación de Morales como candidato presidencial.