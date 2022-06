Allanan oficinas de la Dirección de Cementerios y ‘Mamén’ acusa a la Alcaldía de contaminar la evidencia

Escucha esta nota aquí

La mañana de este viernes el fiscal anticorrupción Alexander Mendoza junto a la unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegó hasta las oficinas de la Dirección Municipal de Cementerios para realizar una inspección en las instalaciones tras la denuncia presentada al Ministerio Público por el concejal Manuel Saavedra (Demócratas) sobre cobros irregulares en esa repartición municipal.

Durante la inspección, que duró cerca de dos horas, el personal anticorrupción logró secuestrar carpetas de documentación; sin embargo, uno de los elementos fundamentales, la computadora en la que operaba el extorsionador, ya no estaba en el lugar, puesto que la Dirección de Transparencia la había decomisado un día después de la denuncia del concejal para investigar el hecho.





Saavedra reprochó que la Dirección de Transparencia se haya llevado “toda la evidencia del lugar” cuando ya había una denuncia en Fiscalía. Considera que propasaron sus atribuciones y contaminaron el lugar donde se cometían los delitos.

“Han propasado sus atribuciones, entraron a un lugar donde se cometió un delito y sacaron todos los equipos, por eso es que no confiamos en esa Dirección de Transparencia e hicimos la denuncia ante el Ministerio Público”, señaló Saavedra.

Asimismo, el concejal asegura que habría más funcionarios municipales implicados en estos cobros irregulares, por eso considera importante que la investigación la realice la Fiscalía y no la Dirección de Transparencia que podría no ser objetiva.

“La Alcaldía tiene que saber cuál es su función, no puede hacer cosas que no le compete, además, ¿de quién depende esta Dirección de Cementerios donde se encontró la corrupción? Del alcalde, ¿de quién depende la Dirección de Transparencia? También del alcalde, entonces el ratón va a investigar quién se comió el queso. La propia directora de Cementerios (Cindy Camacho) dijo que había hecho más de 13 denuncias de cobros irregulares y hasta ahora ninguna se ha aclarado”, cuestionó Saavedra.

​​La corrupción en los cementerios se conoció el pasado miércoles, 15 de junio, cuando el concejal Saavedra compartió un Tiktok donde exponía a un exfuncionario de la Alcaldía -de nombre Samuel Hugo Atristain- en una oficina municipal in fraganti realizando un cobro de Bs 4.800 a una mujer para que no le quiten la mitad de un mausoleo.​

Aparecen más afectados

Una decena de víctimas de supuestos cobros irregulares se adhirieron formalmente a la denuncia de Saavedra.

Martha Rodríguez, una de las víctimas, que tiene a sus familiares en el cementerio El Pajonal indicó que firmó el documento para sumarse a la demanda, pues tiene pruebas de que le querían cobrar Bs 3.500 y que su trámite se agilizó luego de la denuncia expuesta por Saavedra en sus redes sociales.

“Yo iba a ser una de las estafadas, mis documentos se extraviaron en febrero y no se encontraban, pero justo tres días de que sale la denuncia pública los encontraron y estaba con el abogado de las reversiones. Tengo el nombre del muchacho que me dijo que me iba a costar 3.500 bolivianos si no quería que me reviertan mi nicho", aseveró.