El sacrificio silencioso de los guardianes del bosque: bomberos forestales comunales salen a defender su hogar de las llamas

Rubén Darío Arias, presidente del Comité de Gestión del Área Protegida del Valle de Tucabaca en Santa Cruz, descartó que los incendios en Roboré estén bajo control, como supuestamente había informado el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

"Escuchando lo que informa el señor Calvimontes, ¿cómo le va a mentir a la gente, diciendo que los incendios están controlados y en etapa de enfriamiento. Lo invitamos, constate con sus propios ojos la realidad. Usted dice que no hay daños, es decir, que los bosques quemados y los animalitos no significan nada. Por favor, le pido a la sociedad boliviana no creer en lo que manifiesta el viceministro", disparó Arias en un audiovisual, que ya circula por la redes sociales. Mire el video:





En su lugar, pidió a la sociedad civil colaboración para todas las personas que están combatiendo las llamas en diferentes frentes. "Se necesita alimentos, agua, combustibles para los vehículos. Hay gente que está arriesgando su vida", remarcó el representante del Comité.