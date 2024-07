Roboré en llamas: el Gobierno minimiza la gravedad mientras las comunidades claman por ayuda

Mientras las llamas devoran miles de hectáreas de bosque en el municipio de Roboré y las comunidades locales claman por ayuda, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, insistió este jueves en una entrevista radial que la situación está “controlada” y que no reviste gravedad.

"Yo quiero transmitir un mensaje, aunque algunos critican, no está descontrolado el incendio. Los incendios son manejables, son controlables. Estamos demostrando que en cuatro días desde la intervención de las Fuerzas Armadas estamos enfocando los mismos. Y reitero, para nosotros la situación en Roboré no reviste gravedad", aseguró el viceministro.

Explicó que, cuando habla de un "incendio controlado", no se refiere a que el fuego haya sido sofocado por completo. "Digo controlado cuando ya no reviste gravedad hacia los centros poblados, hacia alguna infraestructura importante y que el vuelo está siendo direccionado, o como decimos, 'anclado', es decir, encelado con líneas defensivas, aunque el fuego persiste, pero ya no hay la gravedad de que se pueda descontrolar", detalló.