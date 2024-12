Elecciones judiciales: así será el auto de buen gobierno en Santa Cruz

Estas son las 7 disposiciones que debes tomar en cuenta

Prohibición de bebidas alcohólicas: Desde el 13 de diciembre a las 00:00 hasta el 16 de diciembre a las 12:00, queda prohibido consumir o expender bebidas alcohólicas en cualquier lugar público o privado.



Restricción de circulación vehicular: El 15 de diciembre no podrán circular vehículos particulares ni de transporte público. Se exceptúan aquellos con autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y vehículos de seguridad.



Control de armas y objetos peligrosos: Durante el día de la elección, queda prohibido portar armas de fuego, objetos punzocortantes o cualquier elemento que represente un peligro para la seguridad pública.



Prohibición de reuniones y espectáculos públicos: Ese día no se permitirá la realización de eventos sociales, culturales o deportivos en todo el departamento.



Restricción de transporte interdepartamental: Desde las 00:00 hasta las 24:00 del 15 de diciembre, no se permitirá el transporte terrestre, aéreo o lacustre, con excepciones específicas para vuelos internacionales en tránsito.



Prohibición de propaganda electoral: A partir del 12 de diciembre y hasta el cierre de las elecciones, estará prohibido realizar cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidatos.



Sanciones por incumplimiento: Las autoridades aplicarán multas, arresto o trabajo comunitario a quienes incumplan las disposiciones establecidas en el decreto.