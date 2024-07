Justicia ordena investigar al director de Chonchocoro por no cumplir con la orden de traslado de Camacho

Este martes, los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia ordenaron que se inicie una investigación contra el director de la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, Roger Sánchez Albornoz, por no haber cumplir con la orden de traslado del gobernador Luis Fernando Camacho , del departamento de La Paz a Santa Cruz

Martín Camacho, abogado del gobernador, indicó que el inicio del juicio se suspendió por cuarta ocasión debido a que el director del penal de San Pedro de Chonchocoro, de La Paz, no ejecutó el traslado de Luis Fernando Camacho a la capital cruceña.

“Esta audiencia fue suspendida por culpa del mayor Sánchez, que no cumplió con el traslado del gobernador. Por esta razón, también he pedido que se remitan las actas de las anteriores tres audiencias, donde, de manera idéntica, no se ha cumplido con el traslado del gobernador”, informó el jurista.