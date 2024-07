La falta de combustible complica la lucha contra los incendios y piden ayuda para los bomberos

“Faltan vehículos y combustible. El Gobierno Municipal ya no tiene fondos y se está tocando todas las puertas posibles para poder trasladar a los bomberos. Están las brigadas comunales, pero también se necesitan vehículos y combustible, se está moviendo con lo último que hay”, manifestó Rubén Darío Arias Ortiz, presidente del Comité de Gestión del Área Protegida y UCPN Tucabaca.

Otros pobladores indicaron que ya hay una cisterna parada por falta de diésel. También advierten que el fuego está incontrolable y falta ayuda para los bomberos , como agua, bebidas hidratantes y alimentos no perecederos.

El cacique de la comunidad San Lorenzo Nuevo, Leonardo Rodríguez Guerrero, informó que hace tres días no han podido dormir, desde que empezó el fuego, pero hay tres grupos de bomberos que están viendo la forma de controlar las llamas con el uso de maquinaria pesada.

Hace ocho meses que no llueve, por lo que el monte está seco y arde con facilidad. Las plantaciones de cítricos están afectadas por la sequía. “Es bastante triste, nosotros vivíamos del cítrico, de la producción de limones, pero mucha gente ya no tiene para cosechar y vender, porque las plantas están secas, la situación es desesperante”, indicó.

Daniela Justiniano, de Alas Chiquitanas, señala que preocupa que no se ha llegado a la temporada crítica y ya se registran incendios de magnitud, como los de Roboré.

Estos incendios, de carácter incontrolable, requieren maquinaria pesada para ser combatidos; s in embargo, falta combustible.

Justiniano subraya que esta situación se había advertido hace más de un mes: “¿Qué se hará si falta combustible? No solo se necesita para los vehículos y la logística, sino también para la maquinaria.”

En su criterio, la ausencia de previsión por parte de los tres niveles del Estado es evidente, dado que no se tomaron medidas para asegurar los recursos necesarios. “La crisis no se supo hoy, por qué desde un inicio no se tomaron las previsiones necesarias”.