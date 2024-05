"La Maternidad está al borde del colapso": trabajadores acatan un paro de 48 horas; exigen soluciones urgentes

Demandan soluciones urgentes

Laura Rojas, secretaria ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Maternidad Percy Boland, denunció que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han dado respuesta a sus demandas, a pesar de los compromisos firmados en el pasado. Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran: Aumento de ítems: Los trabajadores afirman que la Maternidad necesita más personal para atender adecuadamente a la gran cantidad de pacientes que acuden a diario.

Firma de convenios con clínicas privadas: Los trabajadores exigen que el Ministerio de Salud y Deportes firme convenios con clínicas privadas para derivar pacientes de neonatología, ya que la Maternidad no tiene la capacidad para atender a todos los casos.

Situación crítica en Neonatología

La sala de Neonatología de la Maternidad Percy Boland es una de las más saturadas del país. En ella se atienden a más del doble de la capacidad real de pacientes, lo que aumenta el riesgo de infecciones y otras complicaciones.



"En una sala de recién nacidos llegamos a tener 25 pacientes, pese a que la capacidad es dos veces menor", denunció Laura Rojas. "No tenemos insumos, ni equipos, la Maternidad no tiene un peso, no tiene presupuesto, la maternidad está al borde del colapso", lamentó.