Mucarzel formaliza denuncia penal en contra del diputado Cuéllar por acoso político y violencia

“Aquí se va a tener que tragar sus propias palabras , no es nomás levantar la mano y con argumentos falsos querer desprestigiarme. No es nomás hablar cosas falsas por tener la boca grande”, expresó Mucarzel a su salida del Ministerio Público de Santa Cruz.

“Todas estas cosas son un estorbo para el Ejecutivo y por eso mandó a este señor (Rolando), que es su servil, para desprestigiarla, a denunciarla y amenazarla con la única finalidad que renuncie al cargo. Eso no lo va a hacer”, aseveró Heredia a tiempo de remarcar que los delitos en lo que presuntamente incurrió Cuéllar tiene una pena entre tres y ocho años de prisión .

“Esperemos que no se escude en que soy diputado y tengo prerrogativa, no. La prerrogativa no le permite a un diputado denigrar la imagen de una persona, electa y sobre todo mujer”, agregó.