Paro de micros: Transportistas van al cuarto intermedio para consultar a sus bases si levantan su medida

Sanciones

“Estamos hablando de que el tercer día consecutivo de no prestar servicio, quedan sin ningún derecho a prestar cualquier tipo de servicio de transporte público en Santa Cruz; no se le dará la autorización y serán ilegales; no tendrán el derecho a trabajar, que eso es otro de los temas que hemos hablado, así que eso está en este momento ya en consulta”, manifestó el alcalde cruceño.

Sobre el Concejo

“Si ellos no van a tomar determinaciones, yo no puedo dejar al ciudadano indefenso. No voy a dejar al ciudadano sin servicio. Y no voy a permitir tampoco que se tenga que violar la ley y el reglamento que está vigente en este momento, eso es para cumplirlo. Lo que el Concejo tome como determinación, veremos qué es lo que sucede, porque hasta ahora no hay una determinación del plenario. Lo que hay son informes de comisiones”, expresó.