Pobladores huyen del fuego para poner a salvo a los niños y enfermos

“No sé por qué no se toman acciones de manera inmediata, y al ser lugares alejados se dificulta que se conozca lo que pasa, solo se actúa cuando el incendio ya es incontrolable y no se está atendiendo la emergencia de forma oportuna, se minimiza el tema diciendo que no hay afectación, o que son pastizales, hasta que el fuego no puede detenerse, excepto con maquinaria”, cuestionó Daniela Justiniano, de la organización Alas Chiquitanas.

Puso como ejemplo lo ocurrido en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, que arde desde finales de junio.

“Si se hace un cálculo de las horas de maquinaria a utilizar, más el combustible, etc., es un montón de recursos los que deberían gastarse, a diferencia de operar a tiempo con bomberos voluntarios o guardaparques. No se optimizan los recursos”, dijo, y explicó que ayer reclamó en la reunión interinstitucional por la demora para atender a San Matías.