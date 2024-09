Tras caer 13,4% el crédito Pyme sube levemente a un 0,3%

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha confirmado la implementación de controles y límites en las operaciones con tarjetas de crédito en el extranjero, especialmente en el retiro de dólares. Según Ivette Espinoza, directora de la ASFI, estas medidas se adoptaron tras detectar un uso inadecuado de las tarjetas, lo que ha resultado en la desviación de divisas hacia el mercado negro en Bolivia.



Espinoza explicó que la creciente demanda de dólares a través de estas operaciones estaba siendo aprovechada para actividades como el cambio de fichas de casino o la compra masiva de productos en países limítrofes para obtener dólares y revenderlos en el mercado paralelo.



Este comportamiento ha generado preocupación, ya que, según datos de la ASFI, el uso de tarjetas en puntos de venta (POS) y cajeros automáticos (ATM) en el exterior se ha incrementado en un 387% y un 227%, respectivamente.



La funcionaria subrayó que, aunque no existe una normativa específica que regule estas prácticas, las entidades financieras han intensificado los controles para evitar la legitimación de ganancias ilícitas. “A nivel internacional, los bancos corresponsales también han impuesto límites en cumplimiento de normativas globales para combatir el lavado de dinero”, precisó Espinoza.



Sobre el tema, un banquero que pidió la reserva de su nombre, confirmó que los consumos internacionales se han incrementado por un uso indebido de las tarjetas, que han sido usadas para especular con las divisas. “Los ejemplos que da el regulador son correctos e incluso se han identificado una serie de casuísticas diferentes destinadas a especular con la falta de divisas. Por lo tanto, controlar y limitar el uso internacional de estos medios de pago es fundamental en la coyuntura actual”, indicó.

Se consultó a la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) sobre las restricciones a las tarjetas de crédito y débito en el extranjero, pero indicaron que las normas ASFI no se discuten, solo se aplican.



Falta de dólares, el problema



En criterio de la presidenta del Colegio de Economistas, Claudia Pacheco, la pregunta no es el efecto en la banca, es el efecto en la economía en general y en los usuarios. "Primero, la ASFI debe aclarar qué entiende por “uso inadecuado”. Segundo, ¿desde cuándo se restringe la libertad de uso del ser humano?, si es mi dinero, yo lo puedo utilizar en lo que considere me beneficia en mis necesidades siempre y cuando no sea algo ilícito o un delito", cuestionó la experta.



Afirmó que las declaraciones de la ASFI solo desvían la atención ante la falta de dólares "y del cumplimento de sus funciones que son la de supervisión de las entidades financieras y protección al usuario; que en este caso, vemos lo está vulnerando".