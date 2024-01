Amenazan con bloqueo nacional: dan plazo de 24 horas a los magistrados "autoprorrogados" para renunciar

El Pacto de Unidad del bloque 'evista' define bloqueo nacional indefinido desde las 00:00 horas del miércoles, si no se da una ley corta de convocatoria a elecciones judiciales, si no se procesa a los exmigistrados y exconsejeros por "usurpación de funciones" y si los magistrados "prorrogados" no renuncian dentro de 24 horas.