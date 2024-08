ANH dice que es “totalmente falsa” la versión de “gasolinazo encubierto” en Bolivia

Una vez más, Evo Morales recurre a las redes sociales para arremeter contra el Gobierno y, en este caso, contra el presidente, Luis Arce, y su mensaje del 6 de agosto.

"El gobierno dice que con el referéndum dejará en manos del pueblo la decisión sobre levantar o no la subvención. Pero ¿de qué sirve su referéndum si ya lanzaron un gasolinazo encubierto?", señala en su post. La afirmación coincide con la posición que los cívicos cruceños efectuaron la mañana de este miércoles.



"La gasolina especial cuesta Bs. 3,74; pero no se encuentra en los surtidores. Lamentablemente a la gente no le quedará más opción que comprar gasolina Ultra Premium 100 a Bs 6,71, o la gasolina Premium Plus a Bs. 5,71. Es decir pagar entre 35% y 45% más caro. Esto sólo generará más especulación, inflación y terminará empobreciendo a las familias bolivianas", cierra su publicación.



En semanas pasadas, Morales había dicho que él mismo tenía que recurrir al mercado negro para abastacerse de combustible.