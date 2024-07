Arce pide créditos al Legislativo, pero sus diputados no sesionan por su ‘semana regional’

Luis Arce insiste con sus críticas a la Asamblea Legislativa Plurinacional por no aprobar créditos externos y así poder ejecutar obras públicas. Ese pedido no se escucha en la Cámara de Diputados. Esta instancia volvió del receso legislativo el lunes pasado y hasta ahora no sesiona. La razón: la directiva no logra el quorum necesario para llamar a sesión. La mayoría de esta directiva está en su semana regional y no confían la labor a sus suplentes.