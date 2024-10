Cierran la gestión 2023-2024 en la Asamblea Legislativa Plurinacional

El todavía, presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, dirigirá este martes su última sesión en esta instancia legislativa en la que pretende aprobar cuatro créditos internacionales por $us 375 millones, en tanto, en el Senado, Andrónico Rodríguez busca el respaldo de sus colegas para presidir por quinto año consecutivo la Cámara Alta, y del lado de los arcistas postulan al senador Rubén Gutiérrez. Ambos buscan el apoyo de la oposición.

Huaytari confirmó que este martes dirigirá por última vez, la sesión en la Cámara Baja, y adelantó que esta semana, el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocará a sesión conjunta para el cierre del periodo 2023-2024, sesión en la que asegura dará una informe de los logros de su gestión.

“Va a ser la última sesión, es el cierre de gestión, ¿no? Mañana estamos sesionando con varios temas como los créditos que son los más importantes”, dijo y apeló a la “conciencia” de cada uno de sus colegas para que apruebe los préstamos internacionales.

Estos créditos son por un total de $us 375 millones: Préstamo de la CAF de $us 75 millones para construir “plazas y museos del Bicentenario”; préstamo del Banco Mundial por $us 150 millones para el proyecto de gestión de agua para riego comunitario; préstamo de Fonplata por $us 50 millones para infraestructuras en espacios deportivos”, y el crédito de Fonplata por $us 100 millones para el “Programa de generación de empleo - fase II”.