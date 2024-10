Guerra de juicios: Policía procesa a Evo y este al Gobierno por balacera del domingo

Cerca del mediodía de este lunes se produjo la abrupta salida de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, quien al dejar su carta reveló que los enviados del presidente, Luis Arce le pidieron asumir tareas políticas y por tanto decidió dejar el cargo.





“De lo conversado con sus portavoces, resulta evidente que mi trayectoria ya no es útil en la gestión pública gubernamental y que la agenda de derechos humanos desde la esfera pública ha sido agotada y desplazada por la agenda política en la cual mi persona - les ratifico - no participará. Como me han señalado, requieren de personas dispuestas a asumir ‘tareas políticas’, y honrosa y humildemente no cumplo ese perfil”, señala la parte central de la carta enviada la mañana de este lunes.