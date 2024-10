Evo Morales: “Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí”

Mientras en su programa radial del domingo contaba la versión del presunto atentado en contra de su vida, el expresidente Evo Morales reconoció que hizo uso de arma de fuego.



Inicialmente dijo que a las 06:25 pasaba por la Novena División del Ejército, en Villa Tunari, junto a sus acompañantes dentro de un vehículo para participar de su programa que se emite por la emisora Kawsachun Coca.



Agregó que en ese momento fueron “sorprendidos” por dos vehículos y que, en un principio, él pensó que era “algún ebrio que estaba queriendo parar”.



“Pero sospeché que era raro, (entonces mi) chofer desvió y otro nos cruzó, y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros y ya nos dimos cuenta de que era un operativo, el chofer esquivó (…) y salimos apenas”, señaló.



Añadió que sus “compañeros y compañeras” que lo acompañaban pidieron “agacharse” y que empezaron los disparos.



“Ese momento escuché tres disparos, nos agachamos, como estaban cruzados, picamos, corrimos bastante y el segundo carro que no seguía, también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza, (en un) lugar nos alcanzó (y hubo) otros disparos, yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro y rápidamente cambiamos al segundo carro y ahí salimos, seguían disparando y picamos”, relató.