Defensa de Evo asegura que se tergiversaron las declaraciones del expresidente sobre el supuesto atentado

"En una entrevista de prensa, en la declaración que hace el presidente (Evo Morales), él explica y dice "nos impactaron en un neumático, por eso tuvimos que cambiar de vehículo. Y hacen la manipulación descontextualizando para decir que del vehículo de Evo Morales han disparado y que él mismo ha confesado él disparado a la llanta, no han disparado a la llanta, dice, y hemos cambiado de vehículo", remarcó Romero.

El segundo, apunta a que los efectivos que hacen este tipo de operativos lo hacen con uniforme, con la señalética correspondiente, no de civiles, a mitad de la carretera. El tercero, hace referencia a lo que indicó el ministro Del Castillo, sobre la requisa a 15 vehículos antes de llegar al que justamente tenía a bordo al expresidente.

"(A Evo) lo tienen más vigilado y ahora resulta que no sabía que justamente estaba él en el vehículo 16", remarcó el exministro.

Por su parte, el ministro Pérez, calificó al operativo explicado por Del Castillo como " ilegal e irregular. No pudieron ni siquiera sostener inicialmente de que se tratara de un operativo para aprenderlo aprender la presidenta de Molares. ¿Por qué razón? Porque en este país no se puede ejecutar mandamiento de aprehensión fuera de las 7:00 de la noche del viernes y hasta el lunes 7:00 a las de la mañana. En ese lapso solo se pueden ejecutar mandamientos de aprehensión fiscal".

Sobre las declaraciones del mismo Evo

Añadió que sus "compañeros y compañeras" que lo acompañaban pidieron "agacharse" y que empezaron los disparos.





A partir del minutos 1:37 de este corte del siguiente video, del programa Evo es pueblo, puede escucharse a Morales hablar del disparo a la llanta dle vehículo.













“Ese momento escuché tres disparos, nos agachamos, como estaban cruzados, picamos, corrimos bastante y el segundo carro que no seguía, también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza, (en un) lugar nos alcanzó (y hubo) otros disparos, yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro y rápidamente cambiamos al segundo carro y ahí salimos, seguían disparando y picamos”, relató Morales en su programa radial.