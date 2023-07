Justicia ratifica sentencia de 10 años de prisión para Áñez y apuntan a apelar al Tribunal Supremo de Justicia

Las otras personas que fueron juzgadas en este caso, también recibieron la ratificación de la sentencia , por tanto, el ex comandante general de la Policía, Yuri Calderón, y el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, también fueron condenados a 10 años de cárcel, aunque en rebeldía.

Los otros sentenciados por este caso son: el ex jefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce, a dos años de prisión; el ex comandante del Ejército, Pastor Mendieta, a tres años de cárcel. Mientras que el ex inspector general del Alto Mando, Jorge Fernández, y el general Sergio Orellana, ex jefe del Departamento III de Operaciones, fueron condenados a cuatro años de cárcel.