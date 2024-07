La ANPB destaca que Del Castillo decline convocar a periodistas como testigos del “golpe fallido”

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aclaró este viernes que el "desayuno trabajo" convocado para periodistas no tenía como objetivo citarlos a declarar ni usar sus testimonios en el caso del asalto militar del 26 de junio.



"Nosotros no vamos a citar a declarar a nadie, nosotros no vamos a pedir que los investiguen a ustedes (periodistas)", afirmó Del Castillo, quien fue duramente cuestionado por sus declaraciones de un día anterior sobre la decisión de citar a los comunicadores para que cuenten su versión de los hechos.

"Las autoridades políticas ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Mi persona ya lo ha hecho, lo han hecho otros ministros y autoridades del Órgano Ejecutivo y han prestado sus declaraciones correspondientes (...). Y, si nos permiten, también a uno de ustedes (periodistas) lo podemos citar para que nos cuente su versión. Ustedes han vivido lo que ha pasado el pasado 26 de junio, tienen muchas historias para contar, pero nos vemos mañana", dijo el ministro a los periodistas l mañana del jueves.

Al finalizar el "desayuno trabajo" que se llevó a cabo este viernes, el ministro recalcó que la reunión tenía como único propósito recabar las historias y vivencias de los periodistas que cubrieron los eventos del 26 de junio y agradecerles por su trabajo.

"Las vivencias, evidentemente, no vamos a usarlas en ningún proceso, estas historias son para mí, para mi vida, para mi persona, porque hay gente que, de manera valiente, estuvo ahí (…). Ustedes (periodistas) no iban a recibir un bono extra, no les iban a dar dos días de vacaciones, arriesgaron sus vidas", enfatizó.