Murillo anuncia que publicará un libro: “Hay demasiadas verdades que los bolivianos deben saber”

La expresidenta Jeanine Áñez escribió desde la cárcel de Miraflores una nueva carta en la que niega que su gobierno hubiera tenido alguna alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS), después de que surgieran una serie de especulaciones a partir de los dichos de sus exministros Roxana Lizárraga y Arturo Murillo.



“Quiero dejar en claro que mi gobierno jamás fue aliado del MAS. De haber sido así, claramente no estaría presa. Pretender instalar esa patraña, me parece una canallada e indudablemente no saben lo que es perder la libertad y lo que significa para el entorno familiar”, afirmó la exmandataria en su carta difundida este sábado, 24 de agosto, a través de sus redes sociales.