Restan 90 días de gestión en el Legislativo y al menos tres retos clave que requieren consenso

Ante este escenario, el vicepresidente David Choquehuanca, quien además lidera la Asamblea Legislativa, convocó para este jueves a la novena sesión plenaria de ese poder dl Estado para que aprobar las listas de los candidatos a magistrados del Órgano Judicial que están c ontenidos en los informes finales de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural.

Dos tercios

Los riesgos son de que se declare desierta la convocatoria para los postulantes al TCP en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí, porque no cuenta con el número suficiente de postulantes, ni cumple el requisito de equidad de género ni representación indígena.

El Legislativo tiene hasta el 15 de agosto para definir el tema, si no lo hace, el TSE emitirá la convocatoria para las elecciones Primarias.

Elección de un nuevo fiscal

El procedimiento para elegir a una nuevo Fiscal General del Estado, será casi similar al de la elección del Defensor del Pueblo o al de los postulantes al Órgano Judicial. Se publicará una convocatoria, se determinará un lapso para la inscripción de postulantes; después de ello se revisará si cumplen o no con los requisitos para habilitar a los que sí cumplen; después se publicará la lista de los postulantes habilitados e inhabilitados. También habrá la presentación de impugnaciones; y la resolución de las impugnaciones tendrá un plazo definido.

En esta elección también habrá un examen oral para elegir al mejor profesional para que ocupe el cargo. Uno de los requisitos para postular es no haber ocupado el mismo cargo con anterioridad, es decir, Lanchipa no podrá postularse.

¿Y los escaños parlamentarios?

Este tema es el más incierto para su tratamiento, porque el Instituto Nacional de Estadística (INE) adelantó que no entregará en agosto los datos oficiales de población que son requeridos para este trabajo. Este retraso, fue cuestionado en el Legislativo que espera que el INE “cumpla su compromiso que hizo ante el país”, sin excusas.

En caso de que el INE envíe recién en diciembre los datos oficiales al TSE, esta cuarta gestión legislativa ya no tratará el tema dado que, entre los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, hasta antes del 7, los parlamentarios estarán enfrascados en formar las nuevas directivas camarales y las nuevas comisiones tanto de Diputados como el Senado, para afrontar el último año de su legislatura, además del Presupuesto del Estado para el 2025.

A estos desafíos se unen las exigencias del Gobierno y las conminatorias de sus organizaciones sociales que demandan al Legislativo que dejen de “bloquear” la economía del país y aprueben al menos unos 11 créditos internacionales pendientes que inyectarán más de $us 1.000 millones al país. No obstante, desde el Senado y Diputados respondieron que no deben nada y que los únicos préstamos internacionales pendientes están en tratamiento en las comisiones.