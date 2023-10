Comunario afirma que están “asentados legalmente” en la reserva forestal de Choré desde 1993 y los afiliados cuentan con personería jurídica

El asambleísta Óscar Fenney afirmó que en el ingreso a la reserva forestal existen terraplenes hechos por "otra mano" y no por comunarios, para los asentamientos, ya que cuenta con una capa base en gran parte del trayecto.



“Es un área donde no existe selva, nos preocupa muchísimo. Como asamblea pediremos que se reafirme la Comisión de Tierras (porque es circunstancial) para venir acá con el INRA y la ABT y hacer una inspección, esto es preocupante”, expresó.



Indicó que la magnitud de los incendios forestales en El Choré, es uno de los motivos por la humareda que inundó en los municipios del norte Integrado y la capital cruceña.



Fenney adelantó que convocarán al director de la ABT y del INRA para que asistan a la ALD y brinden un informe al respecto. "No vemos la presencia del Estado en ninguna parte".