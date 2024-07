Desesperación por falta de micros: la gente espera en las paradas hasta tres horas y hay tolerancia en las escuelas

Desde la semana pasada, el suministro de combustible ha sido irregular, reduciendo significativamente la circulación de unidades en la ciudad. "Llevo dos horas esperando y el micro no pasa, a veces espero hasta tres horas", comenta Roxana Durán, quien esperaba un micro de la línea 71 en la zona de La Ramada para regresar a su domicilio.

Ella tuvo que madrugar para estar a tiempo para su cita en el hospital Japonés, donde hace diálisis. La línea 71 es la única opción para transportarse de su barrio, en la zona de la refinería de Palmasola, pero ahora las unidades parecen haberse desvanecido. Menciona que sus hijos no pudieron asistir a la escuela este martes debido al mismo problema.

Los que llegan desde los municipios aledaños rechazan los bloqueos y paros, porque aseguran que ahora tendrán problemas para transportarse, porque los trufis suplían la falta de micros. Calixto Cuéllar este miércoles llegó desde Jorochito para pasar a Tres Cruces, porque no quiere que los bloqueos los detengan a medio camino.

Maribel Paredes llegó desde Mora a la capital cruceña, porque asegura que el transporte interprovincial no se ha visto afectado, pero ahora con los bloqueos no sabe cómo estará la situación. “En realidad los camiones están haciendo cola en la gasolinera, pero con los trufis nos movilizamos”, dijo.

"Es un sacrificio esperar horas y horas por los micros que no pasan”, dice Rosario Escalera, otra vecina que se queja por la escasez de unidades del transporte público que van hacia los barrios. Ante el inminente bloqueo del transporte pesado y del transporte público, Rosario intentaba llegar al mercado del Plan Tres Mil para abastecerse de alimentos, anticipándose a una posible escasez. Sin embargo, la falta de micros era otra complicación.

La autoridad indicó que se ha recomendado a los papás para que tomen sus previsiones para garantizar que los niños lleguen a las escuelas. “Haciendo un análisis, en el 90 por ciento de las unidades educativas las casas son cercanas. Hay un 10 por ciento de estudiantes que se traslada de lugares alejados, pero la mayoría está zonificada, entonces puede llegar en bicicleta, vehículo particular, motocicleta o a pie, pero lo que no queremos es suspender clases, porque nos vamos a perjudicar”, recalcó.

Dijo que los que no puedan llegar se los puede compensar con tareas asignadas para la casa. “Vamos a tomar acciones, pero esperamos que todo vuelva a la normalidad y no perjudiquemos porque no podemos suspender un solo día las labores educativas porque con la ampliación del descanso pedagógico estamos atrasados”, manifestó.