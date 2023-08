Caso Marset: el Gobierno no descarta que el narcotraficante uruguayo haya salido de Bolivia

Desde ese entonces, diferentes unidades de la Policía y de la Fiscalía llevan adelante operativos en busca de dar con la captura del narcotraficante que utilizaba falsas identidades para no ser reconocido. A 12 días de búsqueda, las autoridades de Gobierno manejan tres hipótesis sobre el paradero de este extranjero que es buscado internacionalmente.

Aseguró que la búsqueda no solo se centra para dar con Marset, sino con toda su organización dedicada al tráfico ilícito de sustancias controladas de manera transnacional.

Señaló que, la información detallada de las operaciones son reservadas, ya que esto puede alertar al narcotraficante uruguayo a escapar, en caso de estar cerca de su paradero. "No podemos dar a conocer mayores elementos sobre acciones que se están llevando en curso, porque lo único que conseguiríamos no solo es una nota en la prensa, sino que estaríamos ayudando a la fuga de Marset, es por eso que solo damos a conocer las acciones que ya hemos realizado, las futuras las mantenemos en reserva para capturar a los miembros de la organización criminal y poder cumplir con el objetivo principal que es, la captura de Sebastián Marset que, si no se lo hace en Bolivia, se lo hará en otro Estado", afirmó.