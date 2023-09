Chávez dice que renunció a la Procuraduría por injerencia del ministro de Justicia

Según el exprocurador, el ministro sugirió que se contrate a un bufete de abogados para que atienda todos los arbitrajes en contra del Estado boliviano por un monto de $us 1.000 millones.

Dos días después, el 8 de septiembre, se conoció un laudo arbitral emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en el que establece que el Estado boliviano debía pagar la suma de $us 253 millones a la empresa multinacional Glencore por el proceso de nacionalización de complejos mineros durante el gobierno del entonces presidente Evo Morales.

“Me he ido porque no había condiciones. Les voy a dar dos datos para que se entienda de

qué estoy hablando. Primero, se ha emitido hace unos meses un decreto supremo que, poco más, estableció el tutelaje del Ministerio de Justicia a la Procuraduría. Eso es inaceptable, porque la Procuraduría es una institución constitucional e independiente; se puede acordar algunos temas, pero no podemos entregar, como pedía el Ministerio de Justicia, los arbitrajes”, aseguró la exautoridad, de acuerdo con el informe emitido por la Agencia de Noticias Fides.