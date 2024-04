En su lucha por el poder, Evo y Lucho se culpan por la crisis, se cobran “favores” y se acusan de delitos

“ No quieren que hagamos obra s, no quieren que avancemos para después decir que la economía está mal, pero ellos (los 'evistas') son los culpables, hermanos, ellos son los que estrangulan, ellos son los que ahorcan la economía del pueblo boliviano. Pero, hermanas, hermanos, hay que dar una respuesta y esa respuesta seguramente la vamos a tener en las urnas, donde ahí vamos a definir estas cosas”, es la última declaración de Arce, que termina de acomodarse en la carrera electoral.

“Lucho (Luis Arce), especialmente, no quiere que Evo sea presidente, ¿por qué?, sabe Lucho que yo he sido muy radical contra la corrupción, reconozco, no he podido garantizar cero de corrupción, pero cero de tolerancia”, aseguró Morales el domingo pasado.