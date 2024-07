Evo dice que el arcismo no tiene partido ni militancia y que por eso quiere “robar” la sigla del MAS

“El denominado arcismo no tiene partido y tampoco militancia. Es por eso que pretenden robar la sigla del MAS-IPSP y se niegan a realizar primarias sin inhabilitaciones. Por eso utilizan a los autororrogados del Tribunal Constitucional para lograr ese objetivo. Insistimos, no tengan miedo a la militancia, no tengan miedo a la democracia. Sometámonos a primarias sin exclusiones”, afirmó Morales en la red social X.