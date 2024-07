Evo llega a La Paz; marchará a la sede del TSE y hay tensión con el 'arcismo'

Pero el bloque arcista no se queda quieto. La dirigencia del Pacto de Unidad y parlamentarios del ala renovadora reaccionaron molestos porque el TSE “cedió” a las presiones de los evistas, convocó al líder cocalero y excluyó a Grover García, a quien eligieron como presidente del MAS. Por lo tanto, también anunciaron una marcha de protesta hasta el TSE, incluso advirtieron con la toma del edificio. Será una jornada de marchas y tensión en La Paz.

Además de ellos, los diputados y senadores evistas también marcharán junto al líder político. La diputada Alina Canaviri confirmó que ya se sacó la instructiva. “Esta marcha se va a realizar desde las 7:30 desde la Cervecería Boliviana Nacional. Todos estaremos presentes, no estamos yendo a enfrentar a nadie, estamos yendo a acompañar”, dijo Canaviri.

“Hace tres cuatro noches atrás el presidente del TSE, el doctor (Óscar) Hasenteuffel llamó al doctor (Carlos) Romero y le dijo ‘vamos a revisar esa decisión. No estoy de acuerdo’, expresó textualmente. Yo no creía tanto, pero sí revisó y ayer nos comunicaron. Pero lamento mucho, algunos miembros del TSE siguen diciendo que no hubo esa decisión de consenso por unanimidad, totalmente falso. Un miembro, dos miembros nos mienten”, afirmó Morales radio Panamericana.