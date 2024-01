Expresidente afirma que 'autoprorrogados' no pueden reclamar cumplimiento de la Constitución

El expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, fustigó este sábado al defensa que realiza de los magistrados 'autoprorrogados' del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el ministro de Justicia, Iván Lima, a quien le recordó que las autoridades que no honran la Carta Magna , no pueden reclamar su cumplimiento.

“Cuando el propio ‘intérprete oficial’ no honra la supremacía de la Constitución, no es posible reclamar el cumplimiento de sus sentencias. El primer deber de l@s bolivian@s es conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución]”, fustigó el ex Jefe de Estado en su cuenta X