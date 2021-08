La Fiscalía califica de irresponsable a la OEA y de pretende llevar al país a un “campo de conflictividad”

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía General del Estado considera que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúa de forma “irresponsable” y pretende llevar al país a un “campo de conflictividad”, al ratificar, mediante un comunicado, que existió “manipulación dolosa” en las elecciones generales de 2019.

Edwin Quispe, secretario general del Ministerio Público, reiteró que desconocen el pronunciamiento del organismo internacional, no tiene base técnica y no corresponde realizar ninguna valoración al respecto.

“La OEA pretende llevarnos a un campo de conflictividad, con un pronunciamiento que se desconoce la autoría, actúan de forma irresponsable (…). Cualquier otro instrumento es extemporáneo, sobreviniente, y desde el formato jurídico procesal, no corresponde realizar ningún tipo de valoración”, dijo.

La polémica surge por los resultados de la pericia internacional encargada por la Fiscalía a un grupo de investigación español, que evidenció negligencias, pero no alteración de datos en los comicios. Sin embargo, la OEA recalcó que hubo irregularidades que afectaron la votación.

Quispe también explicó que el acuerdo para la realización de la auditoría no fue acatado a cabalidad y no fue vinculante. “No hay ningún tratado que yo sepa, hay una ley de tratados vigente, y no se cumplió ningún procedimiento para que sea tratado. El requerimiento es a partir de un ámbito político y el ámbito político se lleva en el ámbito político”, dijo en entrevista con Unitel.

El Ministerio Público, en base a los resultados de la pericia que encargó, dispuso dar por “resuelto” el caso fraude. “No vamos a entrar en debate sobre documentos que no tengan base técnica”, enfatizó el personero.