Karol G desmintió haber entregado canción a Nicolás Maduro para su campaña electoral

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó haber recibido una canción de Karol G para promover su reelección. Esta declaración causó revuelo entre los seguidores de la colombiana, algunos de los cuales manifestaron su decepción , mientras que otros simpatizaron con Maduro. El equipo de Karol G respondió asegurando que “ obviamente no es verdad ” y que ya están analizando el tema con su personal de relaciones públicas. Insistieron en que la música de la cantante nunca ha sido utilizada con fines políticos. Por otro lado, otro miembros del team de la colombiana indicaron que “ no son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol G ha enviado canciones para campañas”.

“Karol G me envió una canción para la campaña, la vamos a estrenar estos días, ya ensayé el baile…. Porque aquí me conocen como el gallopinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué”, dijo el mandatario venezolano.