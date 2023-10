Montenegro sobre el PGE Reformulado: “Ha quedado claro que no les interesa para nada el país”

Montenegro remarcó que el supremo interés es que los actores que dinamizan la economía, tengan los recursos. “Si hay estas diferencias, debería soslayarse y sobreponerse a los intereses del país. Entonces, ha quedado claro que no les interesa el país. No les interesa para nada. Y no hay argumentos de fondo para haber rechazado todo el proyecto de ley”, subrayó Montenegro.