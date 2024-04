Brasil cerró su puerto por denuncias de contrabando y hubo tensión en Guayaramerín

Las aguas del río Mamoré todavía no están tranquilas. En la zona de Guayaramerín, Beni, la tensión se adueñó de la frontera por cuatro días. La pasada semana, varias embarcaciones bolivianas fueron retenidas y hasta quemadas por la Policía Federal del Brasil y se las llevaron a su territorio debido a procesos instalados por contrabando y tráfico de drogas desde Bolivia.

“En este momento se dio la luz verde para que las empresas, tanto de Brasil como de Bolivia, como también los sindicatos de transporte de carga puedan realizar la navegación. El tema aún (del conflicto) está a otro nivel, entonces van a tener mañana una reunión para poder definir la situación. Fue un trabajo de muchas reuniones para que podamos restablecer el tráfico fluvial. Asimismo, se realizó navegación solidaria estos días que no hubo tráfico fluvial, sobre todo con la población que está con mucha vulnerabilidad de salud”, informó el militar.

Las canoas de “peque-peques” miden aproximadamente diez metros de largo y un ancho de entre 1,60 y 1,80 metros. Su fabricación tiene un costo que oscila entre los Bs 6.000 y 7.000. Pueden transportar hasta 5.000 kilos por viaje. La competencia es feroz, ya que además de las asociaciones de “peque-peques”, existe transporte legalmente establecido que cobra 12 bolivianos para cruzar desde Bolivia a Brasil y Bs 15 para el retorno. De igual manera, permite transportar productos brasileños, aunque no en gran cantidad. El control en ambos lados es escaso, ya sea de militares bolivianos y brasileños.

Tanto en Riberalta como en Guayaramerín no existen métodos para tratar de erradicar el contrabando de productos desde Brasil. Son como un “mal necesario”, ya que, a estas localidades, por la lejanía- no tienen una llegada permanente. La población no tiene problemas en consumir la mercadería ilícita.