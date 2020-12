Choquehuanca: "Autoridades, en vez de apoyar a activistas de derechos humanos, los persiguen"

Escucha esta nota aquí

Al celebrarse los 72 años de la declaratoria de los Derechos Humanos (DDHH), David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia, llamó a la reflexión y pidió dar garantías a los derechos de la población boliviana. Además, lamentó que haya autoridades que, en lugar de ayudar a los activistas y defensores de los DDHH, se los persiga y hasta se los encarcele.

"El ser humano dejó de ser ese ser integral, nos hemos separado de nuestra Madre Tierra. Nos hemos separado de las leyes y de la naturaleza; todos los días violentamos las leyes naturales como si fuéramos nosotros los dueños de todo. Así también se violan los derechos humanos, todos los días, en todas partes del mundo", expresó el vicepresidente.

Asimismo, Choquehuanca dijo que otro problema es la persecución latente a la libertad de expresión. "A veces nos callamos y no decimos nada, las autoridades en vez de apoyar a los activistas de los derechos humanos, los persiguen, los encarcelan, no los ayudan", remarcó.

En este sentido, convocó a todas las instancias a tomar acciones para garantizar la convivencia entre bolivianos y dejar las persecuciones solo por decir o exponer los ideales que cada persona profesa.

"Tenemos derecho a recuperar nuestra cultura. Pertenecemos a la cultura de la vida y de la hermandad, no a la del enfrentamiento, guerra o dominación. Este proceso no es solo para recuperar nuestras empresas estratégicas, sino también la justicia y la cultura de la armonía. Tenemos derecho a la salud y a gobernarnos a nosotros mismos y eso significa hacerlo con leyes hechas por nosotros", subrayó la autoridad.