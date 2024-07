Evo Morales y Prada ya movilizan militantes con miras a la campaña

En el hotel Casa Blanca que se convirtió en su búnker de conferencia , Morales afirmó abiertamente que su presencia en Santa Cruz se daba para organizar y fortalecer al MAS-IPSP. Precisamente el lunes, el expresidente eligió a Elizabeth Paco como la coordinadora del MAS en el departamento cruceño, de “manera temporal” y a Rodolfo Vallejos como coordinador de la Urbana, para que sea el nexo con el empresariado y las juventudes. “En estas dos reuniones me voy contento”. Entiendo que algunos tienen sus intereses personales, dijo sobre el conflicto que se generó en la elección de Paco y Vallejos.

“Te aseguro que si mañana fueran las elecciones ganamos en Santa Cruz con Evo por delante, estoy seguro, no es por hablador”, manifestó.

“¿Quién será ese compañero o compañera? No me interesa de qué región sea, sino quién nos ayude a resolver, no a Evo ni al MAS, sino a Bolivia. Esto será un debate cuando se acerque más las elecciones”, aseguró.