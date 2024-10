Fiscalía justifica la anulación de la orden de aprehensión de Evo, dice que fue por cambio de delito

La exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, dijo que por el accionar en la Fiscalía General del Estado el expresidente Evo Morales sería "intocable" luego de que se paralizó la orden de aprehensión en su contra.

Después de dos días de su destitución, Gutiérrez reapareció este viernes por la mañana en el edificio de la Fiscalía Departamental por razones administrativas antes de que su sucesor asuma.

"Al parecer sí y eso lo ha demostrado al hacer toda esta cuestión el señor Juan Lanchipa. Yo creo que debería haber reforzado y pensé que estaba mandando a las dos personas para reforzar la investigación como se hizo en otros casos, y no mandar a entorpecer y decir que aquí no se toca nada, que el equipo de fiscales ya no tienen que hacer ninguna actuación a partir de esta fecha si no es bajo la orden del jefe", respondió la exfiscal ante una consulta de EL DEBER.

Asimismo, reveló que tiene en su poder audios del Fiscal General que serán divulgados en su momento.