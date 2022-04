Responsabilizan al Gobierno y a la “justicia azul corrompida” por la muerte de Marco Aramayo

La muerte de Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, genera una ola de críticas al Gobierno y a la administración de justicia. Consideran que el desenlace fatal se hubiera evitado si cesaba la “persecución” a la que era sometido el principal denunciante del millonario desfalco.

Mediante sus cuentas en Twitter, los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé y Jorge 'Tuto' Quiroga emitieron duros pronunciamientos, lamentando el deceso del hombre que afrontaba 256 procesos.

“Suman y siguen las víctimas de una judicatura y Ministerio Público corrompidos por su parcialidad política, de la incapacidad del Gobierno para concertar con la oposición una reforma estructural y de su indolencia frente a los reclamos ciudadanos”, posteó el también expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Muchos de los mensajes en redes sociales comparan el hecho a lo sucedido en 2013 con José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, que enfrentaba 72 procesos judiciales y que perdió la vida al ser trasladado a La Paz para una audiencia.

Tuit de Rodríguez Veltzé:

“Como Bakovic hace unos años, Marco Aramayo fue amordazado con innumerables juicios, encarcelado mientras se atentaba contra su salud, y con los responsables impunes. Justicia cruel azul ante silencio cómplice de @CIDH. Que su alma descanse en paz después de sufrir años de maldad”, acotó Tuto.

al respecto, el exdiputado Amílcar Barral sostuvo que “víctima de la venganza y justicia del mas, descansa en paz querido Marco Aramayo. Ahora quienes se harán responsables de esto, por denunciar corrupción en el Fondo Indígena, murió con 256 procesos de venganza. Evo Morales, lo torturó de toda forma durante siete años en la cárcel”.

Otras reacciones:

Marco Antonio Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguramente no será el último si no nos rebelamos contra la degeneración de la justicia. El MAS es responsable de este desenlace. La historia también juzgará https://t.co/Iue3mOXwX8