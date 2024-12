Suben gastos presidenciales en algo más de Bs 300.000 en el Presupuesto para el 2025

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 incrementa los gastos destinados al presidente Luis Arce previsto en la partida de los “Su Excelencia” en casi Bs 300.000 en relación a los recursos que fueron asignados en 2024.



En el proyecto de ley del PGE, que aún no es tratado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados, se contemplan dos partidas destinadas a las actividades del mandatario. En la partida “Gestión avión presidencial”, el Ministerio de Economía consignó 38.005.357 bolivianos, en tanto que la partida de gastos “Gestión S E (Su Excelencia), destinó Bs 18.347.884 para 2025. Ambos ítems hacen un total de Bs 56.353.241, un monto próximo a los $us 8 millones.



Esas asignaciones para el año que está por concluir, por ejemplo, el gasto para el avión presidencial fue de Bs 38.005.357 y para los gastos de Su Excelencia, se destinaron Bs 18.055.595, lo que hace un total de Bs 56.060.952.



Estos gastos tienen que ver con asignaciones especiales para atender requerimientos específicos para la investidura del Jefe de Estado. Es decir, el PGE 2025 se presupuestaron Bs 292.289 más para las actividades del jefe de Estado, especialmente vinculadas con el ámbito protocolar.



Un millón y medio al mes



Tomando en cuenta la partida presupuestaria de “Gestión S E”, que es de Bs 18.347.884 para los gastos de Arce, se calcula que el jefe de Estado tendrá Bs 1.5 millones mensuales. Sin tomar en cuenta sus salarios, viáticos de sus viajes al interior y exterior ni el uso de la nave presidencial.



“Si el presidente viaja, sus viáticos son aparte, eso le da el Ministerio de la Presidencia. (Esta partida) es solo para la gestión de su excelencia, tendría que ser, por ejemplo, para que se corte el cabello, pero tiene todo. ¿Si tiene todo, qué necesidad hay de que se le asigne un presupuesto adicional?”, observó el diputado Porcel.



Tomando en cuenta esta partida para Arce en contraste con la exclusión del bono estatal a 13.370 adultos mayores, Porcel calificó el hecho como un acto de discriminación y una vulneración a la Constitución Política y vio afanes político electorales.



“Es un acto discriminatorio y va contra la Constitución Política del Estado que dice no discriminar. ¿A qué se debe eso?, a que cortan el hilo por donde está más delgado. Están recortando donde más pueden para favorecer a los ministerios”, afirmó Porcel.



Sin Renta Universal



El mismo proyecto de ley financial para 2025, también excluye a las personas de la tercera edad que hasta este año se benefician con el pago del bono estatal conocido como Renta Dignidad. Al menos 260.000 en todo el país reciben ese monto, pero el presupuesto excluye a los más de 13.000 que mantienen una actividad o gozan de otro de seguro social.



El diputado José Luis Porcel (CC) experto en economía y parte de la Comisión de Planificación, cuestionó estas disparidades en la Ley Financial.¿Cuánto significa esta reducción en recursos?, preguntó EL DEBER al legislador Porcel y éste respondió: “El importe que no distribuirá el Gobierno alcanzaría a Bs 48.132.000.



Defensa del Gobierno



Desde el Ejecutivo defienden la distribución de recursos para que el Estado siga operando en 2025. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, argumentó que el dinero que se calculó para las tareas del jefe de Estado es para que él cumpla las gestiones ante organismos internacionales.



La funcionaria, sin dar mayores detalles argumentó que “se está intentando politizar” y “desinformar” en este tema y que la mayor cantidad de recursos del dinero público es para salud y educación.



No obstante, las críticas persisten contra el Ejecutivo por el presupuesto para los gastos del próximo año. No solo para Arce si no también para otras partidas ministeriales. “No puede ser que Luis Arce gaste tanto dinero en el avión presidencial, no puede ser que gaste tanto en plena crisis económica. Es irresponsable y va en contra de la población en plena crisis económica y cada vez más se parece a Evo Morales”, dijo el diputado Alberto Astorga (CC).



El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó que el PGE 2025 contempla una “racionalización” de la Renta Dignidad, para que se excluya de este pago de Bs 300 mensuales a los adultos mayores que aún cuentan con un trabajo activo, o estén en una situación que les dé ventajas económicas.



“Las exclusiones son para aquellos jubilados que están trabajando, entonces queda claro que hay necesidades y prioridades para algunos beneficiarios que realmente lo necesitan”, indicó.



En referencia a los jubilados que están en una situación que les da ventajas económicas, Montenegro dijo que se jubilaron con rentas cercanas al 100%, “entonces (es un ingreso) aparte de su último sueldo y además reciben la Renta Dignidad”, manifestó.