Asamblea de la Cruceñidad determina paro de 24 horas para este viernes y otras medidas de presión

La Asamblea de la Cruceñidad determinó paralizar actividades por 24 horas a partir de las cero horas de este viernes. Asimismo, se estableció el cierre de carreteras y vigilia ante las instituciones públicas.





El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dio lectura a las determinaciones asumidas durante la Asamblea de la Cruceñidad que se desarrolló esta mañana. Tras más de tres horas de exposiciones, el líder de los cívicos compartió los acuerdos.

1. Se repudia el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho.

2. Se exige al poder judicial que no se preste más al manoseo político.

3. Se denuncia ante la comunidad internacional que el Gobierno Nacional ha instaurado un régimen, manipulando al Ministerio Público.

4. Además se condena y desconoce al actual comandante Departamental de la Policía que se prestó a este acto contra la vida del gobernador.

5. Asimismo, se insta a todas las instituciones a sumarse a nuestra lucha, ejecutando todas las acciones pertinentes.

6. Se ratifica el pedido de replantear la relación de Santa Cruz con el Estado Boliviano.

7. Instruir a la ciudadanía a realizar un resguardo pacífico de las instituciones públicas ante posibles autoatentados.

8. Se declara paro cívico departamental a partir de las cero horas del día viernes, 30 de diciembre, respaldamos la determinación de llevar adelante el bloqueo de carreteras fronterizas, cerrando la posibilidad de ejecutar próximos secuestros.





Intervenciones en la Asamblea

Al inicio de la Asamblea tomó la palabra el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y exhortó a los demás departamentos de Bolivia a unirse a la nueva lucha de Santa Cruz, esta vez por la libertad del gobernador de Luis Fernando Camacho. Advirtió al presidente Luis Arce que “ha jugado con fuego” con la aprehensión de la primera autoridad cruceña y por ello, el departamento oriental “está dispuesto a prender la llama si usted no recapacita”.

“Usted tiene que respetar la decisión del pueblo cruceño, tiene que respetar las normas y las leyes (…) y los cruceños nos vamos a hacer respetar”, manifestó Calvo en clara alusión al presidente. Al mismo tiempo, le advirtió que “sin Santa Cruz no puede gobernar” y que su gobierno debería ser para todos los bolivianos, no solo para los movimientos sociales.

El ex dirigente cívico Germán Antelo demandó un rol protagónico para el departamento. "O se está o no se está con la lucha, o se está o no se está con la defensa del ciudadano, con que nuestras competencias tengan recursos económicos. Tenemos que hacer la vida imposible a aquellos que intentan mantener el centralismo prepotente", expuso.

Con un tono más firme, Antelo recordó los hechos de 2019. "No hubo golpe, hubo fraude. Entonces, si fue fraude, ¿por qué están enjuiciando al gobernador? Están haciendo un proceso por algo que no existió. Si aceptamos que se lleven a alguien, estamos jodidos", complemento.





Además de la propuesta del paro de 24 horas, demandó una gran concentración para decir, cuáles son las medidas que podemos tomar después de la audiencia.

Susy Montaño, presidenta del Comité Cívico Femenino, lamentó que “nuestra democracia está en riesgo”. Ayer (miércoles) nuestra autoridad fue víctima de un secuestro, se vulneraron sus derechos constitucionales. Pidió una oración por la protección de toda la familia cruceña y de todos los líderes, ante un gobierno “totalitario, que no respeta los derechos”.



El presidente del Subcomité cívico del Plan Tres Mil, Olvis Villagómez, exigió nuevas medidas de protesta. “No más paro, cerremos las instituciones para que no vaya más plata al centralismo”, manifestó a tiempo de remarcar que "no debemos doblegarnos porque la pelea contra el centralismo no es de ahora".



“Como Plan Tres Mil vamos a estar firmes, pero debemos estar unidos. El gobernador no está solo, Rómulo Calvo no está solo. Tiene el apoyo de toda la población”, dijo Villagómez. "Si no liberan en 24 horas al gobernador Camacho debemos ir a los hechos", añadió.

Carlos Mamani, representante de taxis y radiotaxis, dijo que su sector nunca dará la espalda a Santa Cruz. “A los nacidos y no nacidos a Santa Cruz les pido luchar por esta tierra sagrada”. Propuso el bloqueo de carreteras y alentó para no pagar peaje en las rutas.



De acuerdo con la posición del sector pecuario, se debe conformar una comisión de juristas para defender a Luis Fernando Camacho y se denuncie a nivel internacional todos los atropellos que se cometen en el país. Asimismo, "definir cuál es la relación frente al Estado nacional, porque aquí (Santa Cruz) somos perseguidos y humillados".

Por su parte, Julio Kempff, como representante del sector empresarial, hizo su intervención recordando la lucha por las regalías, donde se derramó sangre cruceña; la lucha por la descentralización y por otras demandas. “Les da rabia ver que Santa Cruz crece más, toma fuerza y es el futuro de este país”.

Dijo que lo que ha sucedido con el gobernador es el peor de los agravios contra Santa Cruz en décadas. “Fue secuestrado y maltratado, lo que causa indignación en todos”, expresó pidiendo decisiones radicales y definitivas, que apunten a que el gobernador esté libre lo antes posible.

Jorge Santistevan, representante de los militares del sector pasivo y de la sociedad civil organizada, dijo que la mejor arma es la unidad del pueblo, la reacción inmediata y oportuna. “Tenemos que tomar medidas contundentes. No hay medias tintas y el que dude, mejor que se vaya a su casa”, expresó. '



Para el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, el gobierno quiere reescribir otra historia para dar paso a una cacería de brujas. “Esa percusión que sufrimos cada día nos lleva a los profesionales a estar en emergencia”, dijo al plantear acciones urgentes para lograr la libertad del gobernador.



Uno de los últimos en tomar la palabra fue Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno, quien manifestó que el Comité de Movilización se reunió este jueves para analizar la situación.



Expresó su solidaridad con Luis Fernando Camacho y lamentó que, "por un Decreto Supremo aprobado durante la gestión del presidente Evo Morales, nos corretean".

“Que se cumpla la Constitución Política para que nadie más sufra los atropellos. El pueblo demanda acciones de hecho y de derecho, nosotros, como universidad, nos comprometemos a iniciar acciones de derecho”, dijo al señalar que apoya la propuesta del bloqueo de rutas.

Antecedentes



El miércoles, pasado el mediodía, se registró un operativo armado en cercanías al domicilio del gobernador Camacho Luego se procedió a su traslado al aeropuerto Viru Viru y se lo embarcó en un helicóptero rumbo a La Paz, donde permanece en celdas de la Fuerza Anticrimen.

Por disposición del juez Sergio Pacheco, del juzgado octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, la audiencia cautelar del gobernador Luis Fernando Camacho será este jueves a las 17:00 vía virtual.





Las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad

Las determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad