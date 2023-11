Huaytari: El objetivo es controlar las dos cámaras y las comisiones para erradicar el bloqueo al Gobierno de Arce

El nuevo presidente de los diputados señaló que sus prioridades serán proyectos de ley pendientes, como los créditos internacionales estancados. “No vamos a perjudicar el presidente Arce con la aprobación de leyes, y no quisiéramos que lo hagan algunas bancadas, eso es lo que vamos a velar en esta gestión", expresó.

Dijo que hay diputados patriotas que no politizan sus decisiones, pero que también “ hay otros que sólo tienen el objetivo de dañar y obstaculizar todo con o sin razón con el objetivo de dañar la imagen de nuestro presidente. Hay asambleístas que son obligados, presionados para no ayudar. Hay que dar solución y sentarse con las bancadas”.

Según Huaytari, hasta el 14 o 15 de noviembre se deben conformar las comisiones. “Esa es la fecha límite. Debemos buscar consensos y eso puede demorar. P ero no se puede permitir que el Gobierno quede bloqueado ”.

Aunque no los mencionó específicamente, advirtió que los 'evistas' quieren tomar la asamblea para generar ingobernabilidad. Dijo que la coordinación y el protagonismo de los presidentes de ambas cámaras y del vicepresidente David Choquehuanca serán muy importantes para lograr el objetivo. Se puso como objetivo dos meses para acercar a los diputados alejados del MAS. “Si ellos no acceden, quien quedará mal será cada asambleísta que no lo haga”, aseguró.