Juristas reclaman ‘traba’ del TSE para el referendo

“Para cumplir con la exigencia reglamentaria del TSE, los promotores nos veríamos obligados a adquirir equipos de computación a nivel nacional, contratar personal especializado y transcribir la información contenida en los libros de adhesión a la iniciativa popular en el sistema informático del TSE, lo que implica erogar recursos económicos que no tenemos, lo que inviabiliza la iniciativa y el ejercicio constitucional de la Democracia Participativa y Directa”, señala parte del pronunciamiento de los abogados.

Dentro de las razones técnicas, observaron que el sistema del TSE no está pensado para el registro masivo de 1,5 millones de partidas , “se limita a una base de datos en bruto, sin filtros, sin revisiones previas y sin posibilidad de enmendar errores”.

Entre tanto, las elecciones judiciales avanzan y todavía no se registran postulantes en ninguno de los cuatro cargos del Órgano Judicial. Sin embargo, ayer se presentó un incidente con uno de los candidatos que reclamó el rechazo a sus documentos por no tener datos básicos en el sobre.

“Le han negado a un originario, a uno que ha estudiado. Han pisoteado mis derechos esa Comisión. Quieren que pongamos número de carnet en el sobre, pero si está aquí adentro. No me presentaré, no hay justicia”, gritó el abogado José Romero Sandoval, quien protagonizó un escándalo en la Plaza Murillo.