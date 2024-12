Manfred recibe personería jurídica de Súmate y se declara candidato presidencial

“Que en siete semanas se haya logrado el registro digital, porque aquí no hay apoyo, aquí el apoyo es del pueblo, es registro digital de más de 108.000 firmas, esa es la gran encuesta para comenzar. Y van a ver, se van a ir sumando todos los bolivianos que quieran salir adelante”, aseguró.

Más adelante indicó que una vez lograda la personería de su partido se puede hablar de buscar el acompañante de fórmula y reveló que no tiene decidido nada aún sobre ese tema, aunque en diversas oportunidades dijo que su acompañante debería ser una mujer.

“(Candidato) A vicepresidente la verdad es que no, no hemos visto; primero queríamos ser serios, nosotros planificamos antes decir: 'Yo voy a ser candidato'. No, (antes) tenía que tener esta personalidad jurídica, este proyecto; ahora ya nos van a ver actuar en todo el país y van a ver el apoyo”, afirmó.